Covid-19 : des personnes isolées vaccinées chez elles par des équipes de pompiers

C'est l'heure des derniers préparatifs avant de prendre la route pour venir en aide aux Français d'une manière inédite. Des équipes de pompiers, notamment composées d’une infirmière, vont se déplacer pour aller chez des personnes ne pouvant pas se rendre dans des centres de vaccination contre le Covid-19. Une fois chez elles, ils comptent leur injecter le vaccin. C'est une manière de continuer la campagne de vaccination en France afin de lutter contre l’épidémie qui fait des ravages depuis plus d’un an dans le pays.

Rassurer la population à propos du vaccin

Le dispositif est une excellente nouvelles pour certaines personnes isolées qui se demandaient comment avoir accès aux vaccins. Durant quatre semaines, les pompiers vont parcourir les routes et tenter de vacciner jusqu’à 2 000 personnes au total. C’est également l’occasion pour les infirmières de faire de la prévention et d’expliquer en détails en quoi consiste le vaccin et rassurer les patients sur les informations qu’ils ignorent au sujet du médicament.