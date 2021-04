Vaccination contre le Covid-19 : les pompiers en renfort dans les zones isolées

Tout comme les vétérinaires et les dentistes, les pompiers ont été appelés en renfort pour accélérer la campagne de vaccination contre le Covid-19 en France. Ils officient principalement dans les zones rurales et auprès des personnes isolées.

Les pompiers sont les nouveaux acteurs de la stratégie de vaccination contre le Covid-19 en France. Leur rôle sera crucial, notamment, dans les zones rurales et auprès des personnes isolées, à l’image d’Augustina et André Alec, 86 et 94 ans. Le couple, dans l’incapacité de se déplacer, a été sélectionné par la mairie de leur village des Hautes-Alpes et leur médecin traitant pour recevoir une première injection du vaccin de Pfizer par les pompiers. "C’est la première fois que les pompiers viennent à la maison pour un cas comme ça", s’amuse Augustina Alec.

"C’est un peu du secours à la personne"

La vallée a été choisie pour son éloignement des quatre centres de vaccination des Hautes-Alpes. "Les personnes que l’on vaccine n’ont pas accès à Internet et donc à Doctolib (la plateforme de prise de rendez-vous médicaux, ndlr) ou alors ils ont des difficultés à se déplacer jusqu’au centre de vaccination. C’est un peu du secours à la personne", estime Sabrina Manhout, infirmière-pompier. Durant quatre semaines, les soldats du feu vont sillonner tout le département des Hautes-Alpes. Près de 2 000 personnes devraient disposer du dispositif.