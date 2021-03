Covid-19 : tous les pompiers peuvent désormais vacciner

Les pompiers sont désormais autorisés à vacciner contre le Covid-19. "J’ai eu une appréhension en effet dès les premiers [vaccins], c’est vrai que plus ça va, plus elle s’enlève et se dissipe, les patients sont très agréables et conciliants avec nous donc ça va, commente samedi 13 mars le lieutenant Kathy Wasselin du SDIS de l’Hérault, formée à la vaccination la veille. C’est la pratique qui nous permet d’être à l’aise et d’être sûrs dans notre geste." Dans ce centre de Vailhauquès, pas de files d’attente, même si 800 personnes ont pris rendez-vous pour y être vaccinées durant le week-end.

256 000 pompiers en France

Jusqu’à la parution vendredi 12 mars d’un nouveau décret, seuls les pompiers médecins, infirmiers ou pharmaciens étaient habilités à vacciner. Il suffit désormais d’une heure de formation pour que tous les sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires, puissent pratiquer les injections. La préparation des doses de vaccin, elle, reste néanmoins du ressort des cadres de santé. Les médecins assurent aussi les entretiens préalables à la vaccination des patients. Avec 256 000 sapeurs-pompiers, la France dispose d’un bataillon qui pourrait faire avancer rapidement le front de la vaccination contre le Covid-19.





