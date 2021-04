Covid-19 : déconfinement progressif en Angleterre

Après des semaines de confinement, les Anglais commencent peu à peu à retrouver une vie normale lundi 12 avril. Les magasins et coiffeurs ont rouvert, tandis que les pubs et restaurants accueillent à nouveau du public, mais sous certaines conditions.

Les restrictions sanitaires s’allègent progressivement en Angleterre. Après de longues semaines sous cloche, le pays se déconfine en partie, lundi 12 avril. Les pubs, restaurants et cafés rouvrent leurs terrasses, avec pas plus de six personnes à chaque table. Une nouvelle qui ravit la population. "C’est vraiment génial. Même si je suis sous la neige et qu’il fait très froid, ça fait tellement de bien de retrouver un début de normalité", confie une cliente assise en terrasse d’un café.

Les coiffeurs et les magasins rouvrent

Les magasins ont pu rouvrir leurs portes, une nouvelle qui a enchanté tous les amateurs de mode qui se sont rués vers les boutiques, parfois sans respecter tous les gestes barrières. Du côté des coiffeurs, la reprise de l’activité a été importante et intense. Au vu de la forte demande, certains envisagent même de rester ouvert de 5 heures du matin à 22 heures. En ce qui concerne les cinémas et les musées, une réouverture est prévue pour la mi-mai.