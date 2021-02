Covid-19 : dans les Alpes-Maritimes, la saison touristique à nouveau freinée par le confinement

À deux pas de la mer, l’hôtel Arôme à Nice (Alpes-Maritimes) affiche habituellement complet en cette période de l’année. Lundi 22 février, le planning des réservations est vide, avec une seule nuitée réservée pour la semaine suivante. "Les gens qui devaient confirmer n’ont pas confirmé, et ceux qui devaient prolonger ils vont repartir, ils ne vont pas rester à Nice avec une situation pareille", déplore Fabio Gasparri, co-gérant de l’établissement.

Craintes pour la saison estivale

Hôteliers, commerçants et restaurateurs sont tous désemparés. Avec une météo qui frôle les 20 degrés, tous s’attendaient à voir la saison touristique repartir. À Antibes (Alpes-Maritimes), une vendeuse s’inquiète pour l’avenir, une fois de plus. "On l’a tous dans un coin de notre tête, de se dire ‘nos emplois, qu’est-ce qu’on peut devenir ?’", confie Laurence Ammirati. C’est un coup dur pour la commerçante, mais les mesures n’étonnent pas vraiment des clients alsaciens, qui ont noté "un peu plus de laisser-aller" dans les rues.

