Covid-19 : ces Français qui vont passer Noël isolés

De plus en plus de personnes sont testées positives au Covid-19 en France jeudi 23 décembre. Elles devront donc passer le réveillon de Noël seules, isolées de leurs proches.

Il rêvait de passer les fêtes de fin d’année en famille. Malheureusement, testé positif au Covid-19, Antoine Beis va devoir passer Noël seul cette année, chez lui à Viroflay (Yvelines). Il avait pourtant déjà tout prévu, les cadeaux ont été achetés mais il ne pourra pas les offrir à temps. "Être éloigné de ses proches alors qu’on avait envie de les retrouver, moralement ce n’est pas sympa", déclare-t-il.



Des enfants privés de leur père

À Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), Anaïs, six ans, et Romain, trois ans, devront passer le réveillon de Noël sans leur père, Matthieu Roudil. Il sera confiné dans sa chambre. De retour dans sa chambre d’enfant à Nonette (Puy-de-Dôme), Tristan passera Noël à l’isolement après avoir été contaminé lors d’un week-end à Annecy (Haute-Savoie). Ses parents ne seront pas présents au domicile familial mais ils ont tout prévu en ramenant des courses à leur fils pour qu’il puisse être autonome. "Je me réconforte en me disant que normalement, je serai sorti pour le Nouvel An", explique-t-il.