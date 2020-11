Covid-19 : à Roubaix, des ambassadeurs assurent la prévention

B. Six, M. Mouamma, A.-M. Leclercq

Sur un des marchés les plus populaires de Roubaix (Nord), des travailleurs sociaux martèlent les gestes barrières essentiels pour se protéger du Covid-19. Ces volontaires sont des ambassadeurs Covid, formés par les autorités sanitaires pour tenter d’enrayer la pandémie. Et visiblement, ils ont du travail. Roubaix affiche pourtant le triste record des contaminations : plus de 1 000 cas pour 100 000 habitants, soit deux fois plus qu’à Lille. Alors, pour convaincre, la mairie a fait appel à des habitués des quartiers.

Une nette amélioration des comportements

L’objectif, "utiliser des habitants, pour que le message ne vienne pas encore une fois d’en haut, de professionnels de santé ou de l’État", explique Jean-Philippe Dancoine, adjoint aux affaires sociales de la ville. Le travail de terrain est donc porté par les habitants eux-mêmes. Dans le centre-ville, ce sont même des bénévoles qui arpentent les rues. "Les récalcitrants sont vraiment durs à convaincre, mais ce n’est pas la majorité, heureusement", explique l’un des ambassadeurs Covid. Depuis deux mois qu’ils sont sur le terrain, ils constatent une nette amélioration des comportements.

