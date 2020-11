Covid-19 : 110 organisateurs de festivals signent une tribune pour qu'ils aient lieu en 2021

Plus de 110 festivals français publient vendredi 27 novembre sur les réseaux sociaux une tribune intitulée "Festivals 2021 : pourquoi on y croit !". Les organisateurs y affirment leur détermination à ne pas voir se reproduire le dramatique été dernier, lors duquel l'immense majorité des festivals avaient été annulés à cause de l'épidémie de Covid-19. "C’est une montagne", mais "on va tout faire pour que ça continue", a déclaré ce vendredi sur franceinfo Jean-Paul Roland le directeur des Eurockéennes de Belfort qui est à l’initiative de cette tribune.

"Je crois que maintenant, le gouvernement a bien compris qu'il nous fallait une feuille de route, a poursuivi Jean-Paul Roland. Roselyne Bachelot nous a dit qu'elle était déterminée à agir pour que la France demeure une terre de festivals. On va la prendre, bien entendu, au mot, et on va tout faire pour que ça continue. On ose y croire".

Les festivals ont vraiment décidé au même moment, et surtout avec les mêmes mots, indépendants, petits, grands, associatifs, d'affirmer en tout cas leur détermination et leur conviction de présenter leur événement en 2021 Jean-Paul Roland à franceinfo

"Nos équipes sont déjà au travail, les artistes se préparent et le public nous attend", écrivent dans la tribune les organisateurs de festivals. "Je crois qu'on a affronté une ou des crises de risque d'attentats, des crises météo et des crises financières. C'est une montagne, bien entendu, à gravir à partir de février-mars. Il faudra effectivement, avec nos ministres de tutelle et nos préfets, commencer à avoir un agenda de préparation", a expliqué Jean-Paul Roland.

Même s'il est difficile de se projeter sans feuille de route, mais les Eurockéennes ont tout de même décidé d’annoncer une partie de la programmation de la prochaine édition, dès la semaine prochaine.