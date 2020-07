Coronavirus : quelle est la situation épidémique dans le monde

Le monde est confronté à un regain de l’épidémie. "Selon l’université John Hopkins, 16,5 millions de cas ont été décomptés dans le monde depuis le début de la pandémie, et 654 0520 personnes en sont mortes. Les pays qui comptent le plus de malades en ce moment sont les États-Unis, le Brésil, et l’Inde. Mais si l’on ramène au nombre d’habitants, c’est en Belgique que la mortalité est la plus haute, avec 860 morts pour 1 million d’habitants", fait état la journaliste Saada Soubane sur le plateau du 19/20.

5 551 patients hospitalisés en France

"En France, lundi 27 juillet, on décomptait 514 nouveaux malades du coronavirus, c’est une hausse. Selon Santé publique France, cela signifie que la circulation du virus est soutenue. D’ailleurs mardi, la France compte 5 551 patients hospitalisés. C’est beaucoup, mais c’est cinq fois moins qu’au plus fort de la crise", précise-t-elle.

Le JT

Les autres sujets du JT