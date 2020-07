Coronavirus : l'épidémie s'accélère et touche toute la planète

Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud ou encore Asie : aucun pays ni région du monde n'est épargné par l'épidémie de coronavirus. Officiellement, plus de 16 millions de personnes contaminées ont été recensées dans le monde depuis le début de la pandémie. Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 4,2 millions de personnes contaminées. Dans certaines villes américaines, le masque est obligatoire.

4,3 millions de cas en Amérique latine

En Amérique latine, plus de 4,3 millions de cas ont été comptabilisés depuis le début de la pandémie. À lui seul, le Brésil en compte plus de la moitié. Le président brésilien, Jair Bolsonaro, qui défend le traitement à la chloroquine, a annoncé samedi 25 juillet qu'il n'était plus infecté par le coronavirus. En Iran, les autorités ont annoncé, dimanche 26 juillet, 216 nouveaux décès.