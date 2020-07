Coronavirus : plusieurs pays forcés de se reconfiner

Le Covid-19 continue de frapper dans le monde. La menace reste encore très importante aux États-Unis où notamment trois États majeurs ont décidé de se reconfiner : le Texas, la Californie et la Floride. Le journaliste Nicolas Carvalho explique ces choix par les derniers chiffres de l’épidémie : plus de 57 000 nouveaux cas en 24 heures. Le reconfinement va donc avoir lieu alors que ce samedi 4 juillet représente la fête nationale dans le pays.

200 000 personnes reconfinées en Espagne

L’Espagne fait elle aussi face à une propagation plus intense du virus ces derniers jours. Par conséquent, samedi 4 juillet, 200 000 personnes ont été reconfinées dans une zone en Catalogne, près de la ville de Lérida à l’ouest de Barcelone. "Dans cette zone, les entrées et sorties sont très restreintes. Les regroupements de plus de 10 personnes sont interdits tout comme les visites en maison de retraite", précise Nicolas Carvalho.

