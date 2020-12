Coronavirus : pas plus de six adultes par réveillon

Ce Noël 2020 sera loin d’être habituel. Le gouvernement joue la prudence et recommande un plan de table très réduit. "Il nous paraît raisonnable de vous recommander une jauge de six adultes, sans compter les enfants. Nous avons saisi le Haut Conseil de la santé publique pour préciser les préconisations complémentaires de prudence qu’il sera hautement souhaitable de respecter", indique Jean Castex. Le Premier ministre insiste aussi : il faudra respecter les gestes barrières et protéger les plus fragiles.

Mesures similaires en Europe

Malgré une levée exceptionnelle du couvre-feu ce soir-là, l’objectif est d’éviter absolument de relancer la circulation du virus. Une stratégie similaire à celle mise en place par nos voisins européens. L’Espagne fixe aussi une limite de six personnes, dix en Suisse et en Allemagne. Au Royaume-Uni, trois foyers différents pourront se rassembler, contre un seul en Belgique et en Italie.

