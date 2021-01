Coronavirus : l’hypothèse du reconfinement redoutée

Plusieurs hypothèses sont sur la table du gouvernement, alors que le nombre de cas quotidiens de Covid-19 reste élevé et que les variants du virus ont été détectés en France. Parmi elles, le scénario du reconfinement se dessine, qui suscite son lot d’interrogations. Où placer le curseur des possibles interdictions ? Chaque Français à son avis sur la question. "Vaut mieux faire un bon confinement, une bonne fois pour toute", estime un homme. "Je prie pour que les petits commerces restent ouverts", confie une femme.

Les déplacements limités ?

En premier lieu, les déplacements pourraient être limités, mais dans quel rayon : un kilomètre comme au plus fort du confinement, 20 kilomètres comme fin novembre ou plus élargi encore ? Catherine Hill, épidémiologiste, plaide pour la mesure la plus stricte. "Si on laisse aux gens une marge de 20 kilomètres, ils vont aller voir leurs parents, prendre les transports en commun, aller dans des supermarchés plus grands. Ça va augmenter les croisements et c’est comme ça que le virus circule", affirme-t-elle.







