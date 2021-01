Covid-19 : l’histoire secrète derrière le scénario d\'un troisième confinement

Prolonger le couvre-feu ou décider le reconfinement : c’est le dilemme auquel est confronté l'exécutif. "On essaye de gagner du temps mais on n'y échappera pas", reconnait un conseiller de Matignon. "Le confinement, c’est seulement si on a le couteau sous la gorge", estime de son côté un conseiller au ministère de la Santé.

Quelles modalités pour ce reconfinement ?

Si le confinement entre effectivement en vigueur, un deuxième dilemme se pose. Quel visage aura-t-il ? "Si on veut que le confinement soit court, il faut qu’il soit le plus dur possible. Si on veut un confinement allégé, il sera forcément plus long", analyse un ministre. L’opinion publique a également évolué, puisque 80% de la population acceptait le premier confinement, alors qu'ils ne sont plus que 40% désormais. "L’Élysée pense très fort au mental des Français, alors que Matignon est sur une ligne très sanitaire", résume une source gouvernementale. Le prochain conseil de défense, qui se tiendra mercredi 27 janvier, pourrait être décisif.