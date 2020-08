Coronavirus : les pensionnaires des Ehpad redoutent un reconfinement

Les mesures de reconfinement généralisé ne sont pas d’actualité, "ni en Ehpad ni en dehors", a affirmé le ministre de la Santé, Olivier Véran, vendredi 21 août, mais la crainte des résidents et de leurs familles est justifiée. Dans l’Ehpad de Pulnoy (Meurthe-et-Moselle), les résident sont à nouveau confinés vendredi 21 août. La semaine dernière, neuf décès ont été enregistrés à cause du Covid-19. Au début du mois d’août, un établissement de Charleville-Mézières (Ardennes) a été reconfiné après la découverte de cas positifs. Des situations qui doivent rester exceptionnelles selon le ministre de la Santé Olivier Véran.Le Covid-19 fait peur dans les EhpadContraints de rester chez eux pendant plusieurs mois, de nombreux pensionnaires en Ehpad ont très mal vécu l’isolement. À Corbas (Rhône), ils redoutent un nouveau confinement et craignent dans le même temps une contamination. Si tel est le cas, la directrice se réserve le droit de reconfiner. En France, les Ehpad représentent un décès sur trois dû au coronavirus. Clément Martin, R. Gaudu, F. Pairaud