Coronavirus : les fêtes privées et les mariages désormais interdits dans toute la France

Le couvre-feu annoncé par Emmanuel Macron rentrera en vigueur dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 octobre. En outre, Jean Castex a annoncé jeudi 15 octobre que l’ensemble des habitants de l’Hexagone ne pourraient plus organiser de fêtes privées. "Les fêtes privées comme les mariages ou les soirées étudiantes qui se tiennent dans des salles de fêtes ou des salles polyvalentes seront interdites", a précisément déclaré le Premier ministre.

Les mariages annulés

Un jeune couple de fiancés ne peut gâcher sa tristesse. "Cela fait un an et demi qu’on se projette dans ce jour. Un jour qu’on imagine depuis toujours, quand on est petite fille, on se voit se marier", témoigne Marine Willemot, la future mariée. Par ailleurs, les restaurants ne doivent pas accueillir plus de six personnes par table. Les clients, de leur côté, doivent noter leur nom et leur contact pour permettre un traçage optimal.