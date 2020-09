Coronavirus : les 9 millions d'Israéliens reconfinés pour au moins trois semaines

Obligés de rester chez eux au moins trois semaines, telle est la situation que vivent les 9 millions d’Israéliens depuis vendredi 18 septembre, rapporte France 2. Le gouvernement a en effet pris cette décision radicale car l’État hébreu est l’un de ceux qui connaît le plus haut taux de contamination ces derniers jours. Il est d’ailleurs quatre fois plus élevé qu’en France. Les habitants, eux, sont sceptiques. "Je crois que le gouvernement aurait pu gérer les choses autrement", estime un jeune homme qui fait son marché à Jérusalem.





Des habitants peu convaincus



"C’est le désordre complet, on n’y comprend plus rien. C’est un véritable chaos", juge une passante. Seuls les commerces de première nécessité auront le droit de rester ouverts. Les cafés et restaurants pourront uniquement continuer la vente à emporter. Quant au Nouvel An juif qui se déroule le week-end des 19 et 20 septembre, il sera lui aussi chamboulé. En effet, pour se rendre au Mur des Lamentations, il faudra habiter dans un rayon d’un kilomètre.