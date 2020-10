Coronavirus : la France va-t-elle être reconfinée ?

Un reconfinement était une option jusque là inenvisageable, mais elle est désormais privilégiée par le gouvernement. Toute la France serait concernée. Mardi 27 octobre, l'ensemble de la classe politique a été rassemblée pour une réunion de crise autour du Premier ministre, Jean Castex. Il présentera jeudi 29 octobre de nouvelles mesures pour lutter contre la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19.

Un cauchemar pour les commerçants

L'objectif est aussi de désengorger les services de réanimation. Ce durcissement des règles divise les Français. "Je sais pas si c'est la mesure idéale, en tout cas, il est nécessaire de faire quelque chose, parce qu'il y a de plus en plus de gens infectés", confie une femme au micro de France 2. "Un reconfinement total, ça me paraît un peu improbable, puisque j'imagine qu'il n'y a pas les moyens pour permettre de stopper l'économie complètement", témoigne une autre. Pour les commerçants, le reconfinement généralisé serait un cauchemar, à deux mois des fêtes de Noël. Le président de la République interviendra lors d'une allocution télévisée, mercredi 28 octobre.

