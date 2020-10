Coronavirus : la France au bord du reconfinement

C’est désormais presque une certitude : l’exécutif devrait appliquer les mêmes mesures partout en France et décider d'un nouveau confinement. "D’une part pour s’assurer que la dynamique va être cassée, et d’autre part pour réduire plus rapidement le nombre de nouvelles hospitalisations", éclaire Pascal Crépey, épidémiologiste. Le confinement pourrait prendre effet dès jeudi 29 octobre, à minuit, pour une durée de quatre semaines. Il serait moins strict qu’au mois de mars : certains services publics et secteurs pourraient rester ouverts. Les commerces non-essentiels devraient quant à eux fermer dans la journée.

Modalités en discussion

Concernant les écoles, les classes de maternelles et primaires devraient rester ouvertes, les universités passer au télétravail, alors que le sort des collèges et lycées n’est pas encore scellé. Les restrictions de 100 kilomètres pourraient revoir le jour. Parmi les points qui font débat, le journaliste de France Télévisions Jeff Wittenberg, en direct depuis l’Elysée, évoque "la liste des commerces qui doivent rester ouverts" et "le rayon dans lequel les personnes pourront circuler" dans le cadre du confinement. Réponse mercredi 28 octobre, à 20 heures.

