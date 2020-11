Coronavirus : "La fermeture des magasins n'a servi à rien", estime une commerçante

Le Black Friday reporté, une réouverture possible sous conditions se profile, est-ce de nature à rassurer les commerçants ? "Pas du tout. Huit mètres carré alors que la plupart des commerces sont des petits commerces ? Les mesures sanitaires étaient déjà respectées, on laissait entrer une, voire deux personnes dans un magasin. J'ai 50 mètres carré, je ne peux pas recevoir 30 personnes. Pour moi, la fermeture des magasins n'a servi à rien, on a laissé des gens s'entasser dans les grandes surfaces", explique la commerçante Margot Dos Santos.

Vers de nombreux dépôts de bilan ?

Certains commerçants sont au bord du dépôt de bilan, ils pourraient ne pas tenir un week-end de plus fermés. "Je ne sais pas si l'année prochaine je pourrais être là. Le premier confinement a déjà été très difficile, on a perdu deux mois. Je n'ai pas fermé un seul jour pour pouvoir maintenir l'entreprise, et là tout est tombé à l'eau", déplore-t-elle. "En ce qui concerne les aides, pour l'instant je n'ai rien touché. Je me suis penché aujourd'hui sur le site du gouvernement, en saturation bien sûr. Pour l'instant je n'ai rien, je ne sais pas combien j'aurais, je ne sais pas", fustige la commerçante, Margot Dos Santos, qui dit aujourd'hui travailler "très très mal".