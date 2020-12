Coronavirus : Macron incite fortement les Français à ne pas aller skier à l'étranger

"Nous aurons des mesures de contrôle pour dissuader les Français d'aller dans des zones à risque et pour ne pas créer des situations de déséquilibre avec des stations fermées en France quand d'autres ouvriraient", a déclaré Emmanuel Macron mardi 1er décembre.

Coup de pression

Comme en France, en Italie et en Allemagne, les stations de ski sont fermées. En Suisse, en Autriche, en Andorre et en Espagne, elles seront ouvertes. Pour empêcher les Français de s'y rendre, certains pensent à une fermeture de frontières, mais cela semble difficile à mettre en œuvre. D'autres proposent d'imposer une quarantaine obligatoire à tous les Français revenant de ces pays. En fait, l'Elysée lance un "appel au bon sens" des Français et met la pression sur les pays frontaliers pour arriver à une harmonisation européenne.

Le JT

Les autres sujets du JT