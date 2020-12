Confinement :  Castaner "pas choqué" d'empêcher les Français d'aller skier à l'étranger

Emmanuel Macron ne veut pas que les Français aillent skier à l'étranger et prévient qu'il y aura des contrôles aux frontières. "Ce ne serait pas choquant. Il y a eu, mardi 1er décembre, près de 400 morts du Covid-19. Alors qu'on demande aux stations de ski de fermer, on ne va pas laisser les gens qui ont les moyens partir skier en Suisse, prendre le risque de rapporter et de propager le coronavirus", assure Christophe Castaner dans les "4 Vérités" mercredi matin. "Il ne s'agit pas de calmer la colère des stations de ski françaises, mais de protéger les Français face à une maladie", ajoute l'ancien ministre de l'Intérieur.

"Le risque de propagation n'est pas sur les pistes, mais dans les lieux collectifs, dans les queues devant le télésiège... On demande des efforts maintenant parce qu'on ne veut pas être obligé de fermer à nouveau les stations de ski au printemps quand elles font 80% de leur chiffre d'affaires", poursuit le patron du groupe LREM à l'Assemblée nationale.

Darmanin, "un bon ministre"

La réforme des retraites est-elle toujours une priorité ? "Nous sommes confrontés à une crise liée à la situation sanitaire, une liée la situation économique et sociale et une liée au contexte sécuritaire. Restons mobilisés sur ces sujets", déclare-t-il.

"La compréhension de l'article 24 de la loi sur la "sécurité globale" n'a pas été suffisante. Je prends mes responsabilités. On recommence à zéro en réécrivant le texte tout en gardant les mêmes objectifs : protéger la vie privée des policiers et la liberté de la presse", explique Christophe Castaner, qui "pense" que Gérald Darmanin est un bon ministre de l'Intérieur.