Confinement : vers une réouverture des salles de spectacle et cinémas sous conditions

Sur la scène du théâtre de l'Atelier à Paris, Jacques Weber et François Morel sont en pleine répétition de leur pièce sur Cyrano. Pour eux, l'annonce du déconfinement au 15 décembre est évidemment une bonne nouvelle mais ils l'accueillent avec circonspection. "Que je sache, il n'y a pas eu de foyer de contamination enregistré par rapport aux salles de spectacle. Donc qu'on le reprenne, ça me paraît tout à fait clair et évident", souligne Jacques Weber.

Un protocole strict pour la reprise

Pour la reprise, les spectateurs seront masqués, espacés et il y aura une jauge. Laquelle ? Cela reste à préciser. Il y aura également une tolérance pour les spectateurs qui rentreront chez eux après le couvre-feu de 21 heures. Leur ticket de cinéma, leur place de spectacle ou de concert servira de justificatif. "On attend impatiemment parce que pour nous ça manque", se réjouit un Parisien interrogé par le 19/20 dans la rue. Toutes les grosses productions, dont le prochain James Bond, ont été repoussées à 2021. Seul Wonder Woman 1984 a tiré la bonne ficelle avec une sortie le 16 décembre.