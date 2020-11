Confinement : un assouplissement progressif

Emmanuel Macron s’adressera aux Français, lundi 23 novembre, à 20 heures. Un discours très attendu qui devrait permettre d’en savoir plus sur l’assouplissement du confinement annoncé par le gouvernement. Le chef de l’État entend faire preuve de cohérence et clarté pour éviter l’échec du déconfinement du mois de mai. La première étape est fixée au 1er décembre, et concerne la réouverture des petits commerces avec un protocole renforcé. À l’intérieur des établissements, il faudra désormais huit mètres carrés par personne, au lieu de quatre.

Des mesures pour les fêtes de fin d’année

Les édifices religieux pourraient de nouveau accueillir du public avec, là aussi, une jauge maximale à ne pas dépasser. Concernant les déplacements, l’attestation dérogatoire restera obligatoire, seule la règle du 1 km et une heure maximum pourraient évoluer. L’étape deux, autour du 18 décembre, aura pour objectif de permettre aux Français de se réunir pour les fêtes de fin d’année, de manière responsable, comme préférer les retrouvailles en petit comité. La dernière étape, enfin, prévue pour début 2021 reste plus floue. Bars, restaurants, salles de sport, théâtres et cinémas pourraient rouvrir, en fonction de la situation sanitaire.

