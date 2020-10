Confinement : plusieurs élus réclament l'ouverture de plus de commerces de proximité

La fronde contre la fermeture des petits commerces non-alimentaires s'organise. Plusieurs élus et associations d'élus comme l'Association des maires de France (AMF) ont réclamé vendredi 30 octobre l'ouverture lors du confinement de davantage de commerces de proximité, "placés dans une situation de grave déséquilibre de concurrence" par rapport à la grande distribution.

"Le commerce de centre-ville déjà fragilisé par le premier confinement est animé par des entreprises de petite dimension qui n'ont pas la capacité de résister à une chute brutale et persistante de leur activité sans que soit mise en danger leur existence même", a souligné l'AMF dans un communiqué. Selon elle, "certains commerces comme les librairies ou les salons de coiffure pourraient relever des services de première nécessité".

L’AMF demande le réexamen de la notion de commerces de première nécessité #Collterr https://t.co/dciv0Kl9lA pic.twitter.com/baYTRcBmSx — AMF | maires de France (@l_amf) October 30, 2020

Des arrêtés à Perpignan, Brive et Aubusson

Des maires de villes moyennes, comme Perpignan (Pyrénées-Orientales), ou plus petites comme Brive (Corrèze) ou Aubusson (Creuse), ont pris des arrêtés, autorisant l'ouverture de commerces non-alimentaires. Ils ont argué, comme le maire de Brive, Frédéric Soulier, d'une "rupture d'égalité entre petits commerces et grandes et moyennes surfaces". Le maire socialiste d'Aubusson, Michel Moine, conteste, lui, "que la charge de la responsabilité de l'épidémie soit à ce point supportée par le commerce de proximité".

Plusieurs préfectures ont demandé aux maires en question de retirer leurs arrêtés. A Chalon-sur-Saône, le maire Gilles Platret (LR) a autorisé "la réouverture de tous les commerces de vente au détail non alimentaires pour lutter plus efficacement contre la propagation du virus". Un arrêté qualifié "d'illégal" par la préfecture.

Par ailleurs, le gouvernement a annoncé vendredi que les rayons livres et culture des grandes surfaces alimentaires et spécialisées seraient "momentanément fermés dès ce soir", par "souci d'équité entre grandes surfaces et les librairies indépendantes", qui ne sont pas autorisées à ouvrir.