Confinement : pas de réouverture des commerces avant décembre

Les commerçants veulent avancer la date du mardi 1er décembre au 27 novembre pour pouvoir gagner un week-end d’activité, un mois avant Noël. À Caen dans le Calvados, les magasins resteront fermés encore 15 jours minimum. Pour beaucoup de commerçants, l’annonce du Premier ministre n’est pas une surprise. C’est une mauvaise nouvelle pour les commerces dits non-essentiels, qui ne peuvent pas écouler leurs stocks alors que les fêtes approchent.



40 à 50 % du chiffre d’affaires en décembre

Comme l’espoir fait vivre, les commerçants se raccrochent à un possible déconfinement début décembre. "Cela permettra d’écouler en partie les stocks, mais le problème ne sera pas réglé puisque les stocks sont faits pour toute la saison automne-hiver. Là, novembre et décembre, pour beaucoup de boutiques notamment dans le prêt-à-porter, dans le cadeau et le jouet, représentent 40 à 50 % du chiffre d’affaires", indique Sylvie Orcier, présidente des Vitrines de Caen. En revanche, pour les patrons de bars et restaurants, il n’y a aucune éclaircie à l’horizon. Les établissements du secteur devront rester fermés même après le 1er décembre.

