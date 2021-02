Confinement localisé : dimanche sous surveillance dans les Alpes-Maritimes et à Dunkerque

En raison de la crise sanitaire, un confinement localisé le week-end est entré en vigueur en différents endroits du territoire français. Et parmi les habitants confinés, dimanche 28 février, ceux de Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes) faisaient sans doute partie des plus chanceux. Avec la possibilité de se promener dans un rayon de 5 kilomètres autour de chez eux, nombreux sont ceux qui ont pu aller à la plage et profiter du soleil. Et mieux valait avoir son attestation de déplacement sur soi, car les contrôles de police ont été nombreux dans le département.

Autour de Dunkerque, 17 communes confinées

Un important dispositif de contrôle a également été déployé à Dunkerque (Nord), qui est aussi concernée par le confinement localisé le week-end. Autour de la ville, 17 autres communes sont confinées. "Nous espérons que cela suffira pour permettre d'enrayer la situation", souffle une habitante de Bollezeele, un village nordiste.