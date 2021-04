Confinement : les contrôles se multiplient

Sur la plage d'Arcachon (Gironde) ce dimanche 4 avril, la police a procédé à de nombreux contrôles, notamment sur les rassemblements de plus de six personnes. "Les rassemblements étant interdits, on invite les groupes à se scinder ou à quitter les lieux", fait remarquer avec pédagogie une policière à un groupe de jeunes prétextant la bonne foi.



Des vacances sous surveillance

Pour l'heure, la tolérance est de mise, mais pas pour tous les contrôles. "Nous faisons preuve de beaucoup plus de fermeté sur les contrôles couvre-feu où là tout le monde sait que depuis un mois à 19 heures, il faut être chez soi", souligne Houda Vernhet, sous-préfète d'Arcachon. À compter de ce mardi 6 avril, les contrôles seront plus fréquents et plus stricts, notamment pour les déplacements au-delà de 10 kilomètres de distance du domicile.