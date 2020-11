Confinement : le fonds de solidarité concerne de plus en plus d\'entreprises

Sur le plateau du 20 Heures, mercredi 25 novembre, le journaliste Jean-Paul Chapel fait le point sur le fonds de solidarité destiné aux entreprises en difficulté. "Il répond à la demande d'entreprises de plus en plus nombreuses. À ce jour, on en compte 1,8 million. Elles ont touché une aide qui atteint au total 7,2 milliards d'euros. C'est trois fois plus que ce qui était prévu initialement quand a été créé ce dispositif en mars. À l'époque, l'aide était plafonnée à 1 500 euros par mois et réservée aux entreprises de moins de dix salariés", explique le journaliste de France Télévisions.

3/4 des entreprises aidées n'ont pas de salarié

"Conformément à l'objectif initial, ce sont surtout de très petites entreprises, le plus souvent des indépendants, artisans et commerçants. 76 % ont zéro salarié, 15 % n'ont qu'un ou deux salariés, et 9 % ont trois salariés ou plus. Des entreprises qui se concentrent dans trois secteurs d'activité : hébergement et restauration, commerce, transport", conclut Jean-Paul Chapel.

