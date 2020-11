Confinement : la pérennité des clubs de sport professionnels est en jeu

Les temps n'ont jamais été aussi durs pour les clubs de sport professionnels. En Savoie, le championnat de handball se poursuit mais seulement avec des matchs à huit clos. Une sacrée perte financière pour le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball. Ses finances reposent entièrement sur l'accueil du public et des partenaires lors des matchs. Le club craint de ne pas finir la saison. Réunion de crise aussi pour le rugby chambérien, à l'arrêt jusqu'en 2021. Le championnat reprendra seulement en janvier. Le retour du public constitue pour ces deux clubs le nerf de la guerre d'une saison qui s'annonce périlleuse.

À Caen, les joueurs de basket du CBC sont à l'arrêt et ne reprendront pas le championnat avant la fin du confinement. Ici, on a fait le choix du chômage partiel et du report des compétitions tout en maintenant un minimum d'activité. L'objectif : se tenir prêt dès la reprise. Dans la région, l'avenir du hockey sur glace, un sport mineur, est lui très menacé. Les associations sont à bout de souffle en ces temps de crise sanitaire.