Confinement : deux arrestations après une soirée clandestine de plus de 300 personnes à Joinville-le-Pont

Une soirée clandestine qui a dégénéré. Deux personnes ont été interpellées, selon une source policière à franceinfo dimanche 15 novembre, après la fête clandestine, organisée en plein confinement dans un pavillon de Joinville-le-Pont, dans le Val-de-Marne, dans la nuit de vendredi à samedi.

Les deux suspects arrêtés sont le gardien de la maison et l'organisateur de la soirée. Le premier a été arrêté samedi matin sur place. Le second a été interpellé dimanche matin. Le propriétaire des lieux s'est pour sa part présenté de lui-même à la police, samedi soir. Ils sont soupçonnés de "mise en danger de la vie d'autrui", de "violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique", de "menaces et d'actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique" et de "travail dissimulé".

Les policiers pris pour cible à leur arrivée

Les policiers ont été appelés dans la nuit de vendredi à samedi pour du tapage nocturne. Sur place, ils ont découvert un pavillon transformé en boîte de nuit, en plein confinement. Les invitations avaient été lancées sur les réseaux sociaux. Quelque 300 à 400 personnes étaient rassemblées. Au moins un des participants était positif au Covid-19, selon la préfecture de police de Paris.

La fête a rapidement dégénéré. Une bagarre a impliqué une centaine d'individus. A l'arrivée des policiers, les fêtards s'en sont pris à eux. Les policiers ont répliqué par des jets de grenades à main de désencerclement et une grenade lacrymogène. Les participants ont quitté les lieux. Aucune interpellation n'a eu lieu sur le moment. Une enquête a été ouverte.