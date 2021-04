Confinement : dernier jour de préparatifs pour les écoles

Vendredi 2 avril marque un jour important pour les écoles dans toute la France. La semaine prochaine, elles devront toutes rester fermées en raison des mesures de confinement instaurées dans le pays. Par conséquent, les professeurs détaillent le dispositif qu’il va falloir suivre pour assister aux cours à distance lors des prochains jours.

Un casse-tête pour certaines familles

Les élèves ne semblent pas très enthousiastes à l’idée de devoir étudier loin de leur école. "À l’école, il y a les amis et on y apprend plus de choses", avoue un enfant. Certains parents vont devoir trouver un moyen de s’occuper de leurs enfants au milieu d’un emploi du temps très chargé. Les enfants des professions prioritaires pourront être accueillis dans les écoles la semaine prochaine. Mais pour les autres, il faudra attendre la reprise officielle après les vacances, soit le 26 avril prochain.