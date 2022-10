Chine : la contestation de la population face à la politique zéro Covid

La sévérité des autorités chinoises en termes de politique contre le Covid-19 semble de plus en plus critiquée dans le pays. La contestation s'affiche désormais dans les toilettes publiques. Explications avec la journaliste Lou Kisiela, correspondante sur place, jeudi 27 octobre.

Face à la politique menée par les autorités chinoises contre le Covid-19, la population se montre de moins en moins docile. "Bientôt trois ans de politique zéro Covid, et on voit de plus en plus de signes de colère en Chine", explique la journaliste Lou Kisiela, correspondante sur place, jeudi 27 octobre. "Il y a deux semaines, un homme a déployé une banderole sur un pont, en plein Pékin, demandait la destitution de Xi Jinping et critiquait la politique zéro Covid", détaille-t-elle.

"Des actes de contestation rares et courageux"

"Le manifestant a été arrêté, et les images censurées. Mais le message est quand même passé, puisque les mots mêmes sont repris sur des graffitis dans les toilettes publiques, le seul endroit sans caméra de surveillance en Chine", poursuit Lou Kisiela. Ces mots sont aussi "imprimés sur de minuscules étiquettes collées dans le métro ou sur des vélos en libre-service", indique la journaliste. Le week-end dernier, à Shanghai (Chine), un groupe de jeunes femmes a aussi défilé en tenant une banderole. "En Chine, ce sont des actes de contestation rares et courageux, puisqu'ils peuvent mener directement en prison", conclut-elle.