Charente : une épicière ambulante livre les habitants isolés

France 3 Poitou-Charentes, B. Pilet, C. Guinot, N. Colombeau

Le confinement a permis à la livraison à domicile de plus se développer. Les magasins ambulants aussi ont la côte, à l’instar d’un camion conduit dans le sud de la Charente par Isabelle Pasquereau. Un coup de klaxon suffit aux habitants pour savoir qu’elle arrive. Dans son épicerie ambulante, il y a tout ce qu’il faut : des fruits et légumes frais, des conserves, des légumes secs et même des piles. C’est aussi un précieux moment d’échange pour les clients souvent isolés. "Pour eux, ça leur fait une visite, pour ceux qui ne bougent pas", juge-t-elle.

Un lien social essentiel

Pour la quinzaine de clients qu’elle fournit chaque jour, cette initiative permet également de transmettre des informations d’un village à un autre. Anne-Marie, qui vient faire les courses pour sa mère, a connu le camion par le bouche-à-oreille. "C’est bien plus pratique, surtout quand on n’est pas sur place. Ça permet à la personne âgée d’avoir une disponibilité de choix", estime-t-elle.

