Cadeaux : l'engouement autour du puzzle

Un travail de précision, du début à la fin. Grâce au confinement, le puzzle est redevenu tendance. À Paris, Zoé Quémy, une jeune mère de famille, n'y voit que des avantages : "Ça me repose, ça me détend, ça me calme. C'est presque un anti-stress." Lors du premier confinement, elle s'est attaquée à des puzzles plus longs et plus corsés à réaliser. Elle a ensuite partagé ses œuvres sur les réseaux sociaux.

Un savoir-faire de précision

Le puzzle demande de la concentration. La précision du geste réside aussi dans sa fabrication. La dernière entreprise d'Europe à fabriquer des puzzles se trouve à Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire. Là-bas, les puzzles sont fabriqués d'une manière artisanale. Les petites mains, durant le cycle de fabrication, essaient d'ajouter des difficultés supplémentaires à la personne qui réalisera le puzzle. Un challenge qui ravit les adeptes.

Le JT

Les autres sujets du JT