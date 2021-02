Belgique : les théâtres organisent des représentations pour les moins de 12 ans

En Belgique, les rassemblements scolaires sont autorisés pour les moins de 12 ans. Un théâtre belge a donc sauté sur l’occasion pour rouvrir ses portes pour ce jeune public, alors que les parents sont priés de rester dehors.

Les comédiens vont ainsi remonter sur scène. Pour eux, c’est un petit événement, car à cause du confinement, cela fait plus de quatre mois qu’ils n'ont pas joué en public. “C’est presque émouvant. C'est mon métier, je peux enfin faire mon métier", se ravit Jérôme Poncin, comédien.

Un moment hors du temps

Lavage des mains obligatoire, jauge limitée à 40 personnes et placement par bulles familiales : le spectacle peut enfin commencer. Les comédiens sont exceptionnellement autorisés à retirer leurs masques pour la représentation. Pendant plus d'une heure, les enfants goûtent à nouveau aux joies des marionnettes et du spectacle vivant : un moment presque hors du temps, loin du confinement.

