Attestation de déplacement : obligatoire au-delà du 1er décembre

Après le 1er décembre, les Français auront toujours besoin d’une attestation de déplacement. “Il ne sera pas question non plus de se déplacer à plus d’un kilomètre de son domicile. Dans deux semaines, les règles ne changeront donc pas et pour l’instant, ce confinement reste valable jusqu’à nouvel ordre. C’est ce qu’explique Matignon. Il n’y a pas de date précise pour circuler librement”, explique la journaliste Anne Bourse en direct de l’avenue de Ségur (Paris), jeudi 12 novembre.



“Il ne sera pas question de réveillonner à plusieurs dizaines de personnes ”

L’objectif est tout de même de ne plus avoir besoin des attestations avant les vacances de Noël, pour que les Français puissent se retrouver en famille. “Le gouvernement insiste notamment pour le 31 décembre, il ne sera pas question de réveillonner à plusieurs dizaines de personnes”, conclut la journaliste.