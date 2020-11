DIRECT. Covid-19 : le conseil de défense se réunit en ce moment avant un nouveau point d'étape de Jean Castex ce soir

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: L'Allemagne, qui a fermé pour un mois ses bars, restaurants et de nombreux équipements collectifs, connaît de "premiers signes" d'amélioration, annonce l'institut de veille sanitaire Robert-Koch. "La courbe [des contaminations] s'aplatit", a déclaré le directeur de l'Institut, Lothar Wieler (en photo en octobre). Il précise que les mesures de restriction, comme les distances physiques ou le port du masque, vont "longtemps nous accompagner".







: "Il faut vacciner beaucoup pour protéger globalement et il faut s'interroger sur qui vacciner en premier. [Mais il y a en France] une attitude de défiance vaccinale. On ne voit plus la nécessité de se protéger contre des maladies infectieuses. [C'est le cas notamment] chez les jeunes parents chez qui on sent une hésitation. Ce phénomène de l'anti-vaccination militante a pris du poids grâce aux réseaux sociaux."



La perspective d'un vaccin contre le Covid-19 semble se rapprocher. Mais seuls 54% des Français seraient prêts à se faire vacciner contre le Covid-19 quand ce sera possible, d'après un récent sondage Ipsos. Le microbiologiste Philippe Sansonetti, professeur au Collège de France, invité sur France Inter, observe et regrette une augmentation de l'hésitation vaccinale.

: Plusieurs responsables politiques réclament que le futur vaccin contre le Covid-19 soit obligatoire pour les Français. La Haute autorité de santé est plutôt contre. Sur ces questions, la décision finale revient au gouvernement, qui reçoit au préalable les préconisations de la commission technique des vaccinations (CTV). Explications.

: Voici les principaux titres de l'actualité :



Jean Castex prend la parole ce soir à 18 heures pour faire un point sur l'épidémie. Il ne devrait pas annoncer de nouvelle mesure contraignante, selon les informations de franceinfo.



Un financement exceptionnel de 500 millions d’euros va permettre l’achat et l’acheminement de futurs vaccins contre le Covid-19 dans les pays en voie de développement, annonce le président du Forum de Paris sur la paix, Pascal Lamy.



• En fuite à Beyrouth, l'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine a retiré ses accusations à l'encontre de Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle en 2007.



Joe Biden a choisi Ron Klain, un démocrate chevronné, pour être son chef de cabinet à la Maison Blanche. C'est la première nomination réalisée par le futur président des Etats-Unis.



• L'équipe de France a été battue à domicile par la Finlande (2-0) en match amical au Stade de France, sa troisième défaite depuis le Mondial 2018.



: Le R0 (nombre de personnes contaminées par un malade) semble repasser en France sous le seuil de 1, mais ces données doivent être consolidées. En mars, avec un confinement plus dur, ce taux était passé à 0,7. Cette fois-ci, il pourrait passer entre 0,8 et 0,9, estime sur franceinfo l'épidémiologiste Arnaud Fontanet. Par ailleurs, des chiffres consolidés sur les hospitalisations permettront la semaine prochaine "de dire, de façon beaucoup plus fiable, où on en est" sur l'épidémie.

: La Loire est désormais le troisième département où le taux d’incidence du Covid-19 est le plus élevé. Au total, 950 patients y sont hospitalisés contre un peu moins de 500 au plus fort de la première vague. À Firminy, les soignants sont épuisés et les personnels des Ehpad se sentent isolés. Franceinfo est allé à leur rencontre.









: Plus de 65 000 personnes malades du Covid-19 sont actuellement hospitalisées sur le sol américain, selon le Covid Tracking Project, un nombre de patients qui n'avait jamais été atteint jusque-là. Au niveau local, les autorités prennent de nouvelles mesures pour tenter de faire face à l'épidémie.









: Des "grèves des parents" aux plaintes contre l'Education nationale, le mouvement anti-masque gagne l'école. Le ministère revendique pour sa part le droit de refuser les enfants sans masque en classe, évoquant une contestation "minoritaire". Explications dans cet article.









: La tendance du "click and collect" (vente à emporter) a été adoptée par beaucoup de restaurants gastronomiques. La cheffe doublement étoilée Hélène Darroze envisage de continuer même après la fin du confinement. Elle a ouvert ses cuisines à franceinfo.









: "[Cette somme représente] l'équivalent de l'achat de 100 millions de doses d'un vaccin qui sera, nous l'espérons, un peu moins cher que celui qui a été annoncé cette semaine par deux laboratoires et qu'il faut encore, et c'est souvent un grand problème dans les pays en développement, mettre à la disposition effective des gens. En Afrique, avec 100 millions de doses, on fait un pas en avant, même si il en faudra d'autres."





La France donnera 100 millions d'euros, l’Espagne participera à hauteur de 50 millions, la Commission européenne prévoit 300 millions d'euros d'aide et 70 millions viendront de la fondation Bill et Melinda Gates.

: Plus de deux millions de tests virologiques (PCR) du Covid_19 sont désormais réalisés chaque semaine. Mais désormais, il existe également des tests antigéniques, plus rapides mais moins précis. Dans quelle situation se faire dépister ? Quel est le bon timing ? Quel type de test faut-il privilégier selon votre cas ? Franceinfo a préparé un guide pour vous y retrouver.









: Un nouveau Conseil de défense est prévu ce matin à l'Elysée pour aborder la question de la crise sanitaire. A la différence du Conseil des ministres, ces réunions ont pour particularité d'être soumises au secret-défense. Qui sont les participants ? Quel est le fonctionnement ? Les réponses de franceinfo.

: Un éventuel renforcement du protocole sanitaire dans les lycées – voire dans les collèges pour les classes de troisième et quatrième – doit être auparavant examiné en Conseil de défense. Le ministère de l’Education nationale travaille sur l’hypothèse d’un enseignement en présentiel seulement un jour sur cinq dans les grands lycées et collèges surchargés. Réponse ce soir.

: Jean Castex va prendre la parole à 18 heures pour un point d'étape, deux semaines après l'entrée en vigueur du nouveau confinement. Le Premier ministre va demander aux Français encore deux semaines d'efforts et il n'annoncera pas de réouverture des commerces, selon les informations de franceinfo.





: Les athlètes engagés dans les épreuves des Jeux olympiques de Tokyo seront exempté de la période d'isolement de 14 jours lors de leur arrivée, ont annoncé les organisateurs. Les mesures complètes doivent encore être précisées, comme l'obligation éventuelle de fournir un test avant de se rendre dans le pays. L'événement doit se tenir à partir du 23 juillet 2021.











