Ariège : 15 volontaires vont passer 40 jours enfermés dans une grotte

Le décompte est lancé : dans un peu plus de 48 heures, Christian Clot, un explorateur franco-suisse, va conduire une expérience scientifique exceptionnelle et pour le moins atypique. 15 volontaires sont passer 40 jours dans une grotte dans l’Ariège, rapporte France 2, vendredi 12 mars. "Là, ce sera notre campement, c’est là qu’on va s’installer pour vivre. On pourra manger, faire la cuisine, tout ce qui va autour", explique-t-il en désignant une partie de la grotte.

95 % d'humidité

Pendant plus d’un mois, toute l’équipe va devoir se passer de montre, de téléphone et de lumière naturelle. Les seuls compagnons de route seront les chauves-souris. "Au moment où je vous parle, il fait 12 degrés et 95 % d’humidité. C’est très humide et un peu frais. Les gens seront mouillés tout le temps, mais par contre petit à petit, on va s’habituer. Dès qu’on bouge, on a très chaud", ajoute Christian Clot. En outre, quatre tonnes de matériel ont été fournis pour la vie des bénévoles dans la grotte.

