Allemagne : reconfinement pour trois semaines

"952 morts, c'est le plus lourd bilan en Allemagne depuis le début de l'épidémie, rapporte le journaliste Laurent Desbonnets en direct de Berlin (Allemagne), mercredi 16 décembre. Près de 28 000 nouveaux cas". La situation devient préoccupante dans les hôpitaux : 83% des lits en réanimation sont occupés, et la ville de Berlin est "proche de la saturation". Dans ce contexte, la majorité des Allemands approuvent les nouvelles restictrictions entrées en vigueur mercredi 16 décembre : fermeture des commerces non-essentiels, des écoles et des crèches.





"Les Allemands parlent d'un confinement strict, mais il faut quand même souligner qu'il reste moins strict que ce qui a été imposé ailleurs, notamment en France", rappelle Laurent Desbonnets. Pas besoin d'attestation ni de limite de durée pour les sorties. "On verra si cela suffit pour reprendre le contrôle de cette épidémie", conclut le journaliste en direct de Berlin.

