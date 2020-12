À Toulouse, une cellule psychologique pour les personnes en détresse à cause du confinement

C'est un véritable mal-être national qui touche les Français après des mois de confinement et alors que l'épidémie de Covid-19 frappe toujours le pays. Selon les chiffres de Santé publique France, deux personnes sur 10 se disent touchées par des troubles dépressifs en 2020. C'est deux fois plus qu'en 2019.

À Toulouse, des professionnels de santé se mobilisent pour tenter d'atténuer la douleur psychologique des habitants. Psychiatre au centre hospitalier Gérard Marchant, Radoine Haoui fait face aux inquiétudes de ses patients. "On a une augmentation des épisodes dépressif, une augmentation des tentatives de suicide, des passages aux urgences plus élevés pour des problématiques psychologiques, voire psychiatriques", dit-il.

À quelques kilomètres de là, l'hôpital de Purpan a mis en place une cellule d'écoute. "On va évaluer si à terme il va falloir un suivi. Pour certains ça ne sera pas nécessaire, 2-3 appels suffiront à passer ce cap. Pour d'autres, ce sera plus long parce que cette situation d'isolement, cette situation de confinement va avoir fait remonter des traumatismes plus anciens", témoigne Barbara Combes, psychiatre référente de la cellule d'urgence.