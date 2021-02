À Poitiers, un groupe Facebook d'entraide entre femmes pour lutter contre l'isolement

En période de couvre-feu ou de confinement, il est difficile de faire de nouvelles rencontres. Surtout, lorsqu'on emménage sur un nouveau territoire. Pour remédier à l'isolement qu'elle a pu connaître depuis son arrivée à Poitiers il y a 3 ans, Marine Krief a créé, lors du premier confinement au printemps, le groupe Facebook "Le rendez-vous des filles de Poitiers". Un espace qui permet de tisser des liens de solidarité et d'amitié.

"Cette solitude, c'est pesant et donc en créant ce groupe, ça me permet de dire "je vais aider". S'il y a une personne qui a un problème sur ce groupe, elle peut en discuter sans jugement", dit Marine Krief. "Le Rendez-vous des filles" rassemble déjà 2000 femmes à Poitiers et dans les alentours. "Moi j'avais besoin de changement et ça m'a beaucoup aidé. J'ai rencontré plein de personnes différentes, des gens que je n'aurais jamais pu rencontrer autrement", témoigne Emma. Une belle aventure collective.