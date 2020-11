À Lézignan, une plate-forme de commande en ligne vient en aide aux commerçants

Elle s’appelle Lézidrive. Cette plate-forme est une véritable bouffée d’oxygène pour les commerçants de la commune de Lézignan, située près de Narbonne. Grâce à ce dispositif, Claudie et son mari, restaurateurs, se sont remis aux fourneaux. Les clients commandent les repas sur le site. Ils peuvent les récupérer sur place ou se faire livrer. Et en ce deuxième confinement, la demande est bel et bien au rendez-vous. "Il y a des employés qui travaillent près du restaurant. Au premier confinement, on n'avait personne", raconte la restauratrice.

La livraison est assurée par Jérôme, qui est habituellement taxi. "J’ai proposé mes services parce que j’ai trouvé que c’est une très bonne initiative, pour les professionnels de Lézignan, comme pour les particuliers", se réjouit le livreur. Un nouveau job qui lui permet aussi de compenser, en partie, les pertes financières de son activité principale.

Lézidrive a été mis en place à l’initiative des commerçants et des artisans de la commune. C’est Nicolas Renard, responsable d’une société d’informatique et président de l’Union des commerçants industriels et artisans du Lézignanais, qui a conçu le site gratuitement. "On a mis toute mon équipe sur le pont pour créer cette plate-forme", explique le dirigeant d’Eponia. L’objectif est, désormais, d’étendre cette initiative aux commerces non alimentaire.