Confinement : vers une flambée des prix ?

Files d’attente interminables, rayons de supermarchés vidés en quelques minutes sont des scènes de plus en plus communes dans les supermarchés français. Le 13 mars, avant même l’annonce du confinement, +174% de ventes dans la grande distribution ont été enregistrées. Avec la rareté de certains produits, une hausse de prix est-elle à craindre ?



"On craint la hausse, car la demande est là"

Ce sont les produits de première nécessité qui voient leurs ventes exploser. Au 13 mars, on relevait 5 fois plus de ventes de pâtes, trois fois et demi plus de papier toilette et trois fois plus de sucre. "J’ai peur que les gens profitent de cette situation pour augmenter les prix", déplore une cliente. "On craint la hausse, car la demande est là", souligne un passant. Les experts tiennent cependant à relativiser le problème. D’après Daniel Ducrocq, directeur des services distribution de l’institut Nielsen : "Une hausse de prix ne serait pas bien perçue en ce moment, et les distributeurs vont faire attention à leur image".

Le JT

Les autres sujets du JT