Confinement : une clinique éphémère pour les personnes sans-abri à Paris

Dans Paris confiné, les personnes sans-abri et les populations fragiles sont omniprésentes. Elles sont à la recherche de nourriture et de soutien. C'est à côté d'un point de distribution au cœur de la ville que Médecins sans frontières a dressé sa clinique mobile. Le coronavirus est dans tous les esprits. Un jeune livreur au chômage se sent fébrile depuis quelques jours : une consultation ici est l'occasion de faire le point. En quinze jours, sur 50 consultations quotidiennes, une quinzaine de patients ont montré des suspicions de Covid-19.

Un hôtel réquisitionné

Les patients se succèdent, se confient. L'écoute est là, le diagnostic est posé, mais tous repartent dans la ville. L'équipe mobile spéciale Covid-19 de Médecins sans frontières se charge des migrants, confinés dans un hôtel réquisitionné. Ils sont 140 sur les 500 évacués du camp insalubre d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Une chambre a été transformée en cabinet médical, où les infirmières vérifient les symptômes des cas signalés.

Le JT

