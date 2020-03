Confinement : témoignage d’une famille parisienne

"Nous sommes confinés depuis lundi, dans un petit appartement parisien, avec trois enfants", racontent les deux parents de la famille Hart, confinée depuis une semaine à Paris. "Au début, on a eu des instructions pour utiliser une application qui n’a pas fonctionnée tout de suite, parce qu’on avait, je pense, beaucoup de gens qui essayaient de se connecter (…) Mais tout de suite, les institutrices nous ont envoyé des mails, donc finalement ça fonctionne bien", explique le père de famille, Benjamin.

"Au bout d’une semaine, même si c’est le rythme qui est difficile à trouver, on arrive quand même à faire plus ou moins bien les devoirs. Donc de notre côté, on est assez satisfaits. C’est pour les enfants que c’est plus difficile", admet-il.

