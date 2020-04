Confinement : quand les musiciens mettent leur talent au service de la solidarité

Alors que la moitié de la population mondiale est confinée, aux fenêtres et aux balcon, le spectacle continue. À New-York, on reprend "Empire State of Mind", une chanson créée par Jay-Z en hommage à la ville à l’occasion du huitième anniversaire des attentats du World Trade Center. Elle est aujourd’hui chantée en hommage aux travailleurs essentiels qui continuent de travailler pendant le confinement.

Des pompiers jouent de la trompette en Équateur

À Paris, certains chantent à la fenêtre, quand d’autres, à Besançon (Doubs), jouent du trombone. Le spectacle se déplace même jusqu’aux hôpitaux, comme à Guayaquil en Équateur où les pompiers jouent de la trompette sur leur grande échelle. En Italie, c’est sur la terrasse de l’hôpital de Cremone qu’une violoniste donne un concert. Même la police de Madrid en Espagne se prête au jeu.