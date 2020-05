Confinement : plus de 3 millions de nouveaux inscrits au chômage aux Etats-Unis en une semaine

Depuis l'arrêt brutal de l'économie mi-mars, avec la mise en place de mesures massives de confinement dans le pays, près de 33,5 millions de personnes ont pointé au chômage au total.

Les Etats-Unis ont enregistré 3,169 millions de nouvelles demandes d'allocation chômage en une semaine au cours de la semaine du 26 avril au 2 mai, selon les chiffres publiés jeudi 7 mai par le département du Travail. Depuis l'arrêt brutal de l'économie mi-mars, avec la mise en place de mesures massives de confinement dans le pays, près de 33,5 millions de personnes ont pointé au chômage au total.

Le nombre de nouveaux inscrits diminue lentement chaque semaine aux Etats-Unis. La dernière semaine du mois de mars détient le record historique, avec plus de 6,8 millions de personnes inscrites. Ce chiffre reste toutefois exceptionnellement élevé, comparé aux 200 000 ou 250 000 nouveaux inscrits que comptait chaque semaine le pays avant la crise.

Le taux de chômage pourrait atteindre 20% au mois d'avril

Le nombre de chômeurs indemnisés a par ailleurs atteint son plus haut niveau historique, avec 22,6 millions de personnes concernées au cours de la dernière semaine d'avril, qui avait enregistré 26,4 millions de demandes. Cela représente un taux de chômage indemnisé de 15,5%, en hausse de 3,1 points par rapport à la semaine précédente. Ces données sont publiées avec une semaine de retard par rapport aux demandes d'allocation chômage. Avant la pandémie, les Etats-Unis indemnisaient environ 1,7 million de chômeurs.

Le taux de chômage du mois d'avril sera publié vendredi 8 mai, et atteindra sans aucun doute un niveau historiquement haut. Il pourrait approcher les 20%, soit près de deux fois plus que les 10,1% enregistrés au plus fort de la Grande récession de 2009.