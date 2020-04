Confinement : plongée dans le quotidien des étudiants étrangers

Étudiante universitaire à Lyon (Rhône), Mariem a choisi de ne pas rejoindre sa famille en Tunisie durant la période de confinement liée au Covid-19. Son monde s'organise désormais entre les 9 mètres carrés de sa chambre universitaire. Elle a filmé son quotidien : du sport pour garder le contact avec ses voisins de palier, les études pour tromper le temps.

"On se sent vraiment enfermés"

Elle retrouve une équipe de journalistes de France 3 dans le parc situé à proximité de sa résidence. Elle y descend chaque jour. Cette troisième semaine de confinement est plutôt pesante malgré les nombreuses conversations avec sa famille. "D'habitude, la chambre, c'est juste un dortoir et Lyon, c'est notre maison, parce qu'on sort souvent. Notre chambre est petite. On se sent vraiment enfermés, ce n'est pas facile moralement et physiquement", explique Mariem. Les lieux communs de la résidence ont tous été fermés. Près de 3 000 étudiants sont restés sur le campus. Le Crous a mis en place une ligne téléphonique pour les aider tout au long de cette période.









