Confinement : où en sont les autres pays européens ?

Avant l'explosion du coronavirus Covid-19 aux États-Unis, l'Europe était devenu le foyer mondial de l'épidémie. Pour autant, alors que la France va entamer mardi 14 avril sa cinquième semaine de confinement, l'ensemble du Vieux continent n'est pas obligé de rester à la maison. En effet, certains de nos voisins ont déjà entamé leur déconfinement. "Les précurseurs se situent plutôt dans le nord et le centre de l'Europe", avec l'Autriche ou encore le Danemark, explique le journaliste Clément Le Goff, sur le plateau du 20 Heures.

Plus étonnant, des pays très touchés lèvent certaines restrictions. En Espagne, malgré les 17 000 morts, les usines vont redémarrer lundi pour relancer l'économie. "En Italie, pays d'Europe le plus endeuillé, les entreprises qui fabriquent des machines agricoles ou encore les librairies vont rouvrir mardi, mais pas plus de trois clients en même temps. Alors attention, toutes ces mesures sont provisoires", poursuit le journaliste.





